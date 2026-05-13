Новосибирец скинул знакомого с 15-го этажа после совместного застолья

Жителя Новосибирска обвиняют в убийстве знакомого во время ссоры. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

41-летнему жителю Новосибирска придется ответить перед судом за убийство. Он скинул знакомого с 15-го этажа во время застолья. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области и региональной прокуратуре.

По данным следствия, трагедия произошла 1 февраля 2026 года. Обвиняемый и потерпевший вместе пили спиртное в одной из квартир в Первомайском районе. Между мужчинами возник конфликт. Подсудимый несколько раз ударил 24-летнего знакомого кулаками в голову. Затем он перебросил его через балконную раму и скинул с высоты 15-го этажа. От полученных травм потерпевший умер на месте.

Уголовное дело направили на рассмотрение в Первомайский районный суд Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX