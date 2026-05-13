Студенты НГТУ создали агродатчик для контроля состояния почвы

Студенты Новосибирский государственный технический университет НЭТИ разрабатывают устройство для мониторинга состояния почвы на сельскохозяйственных полях. Агродатчик позволит определять оптимальные сроки посева, внесения удобрений и обработки культур. Об этом сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ.
Работу над проектом начали после обращения фермеров из Казахстана в студенческое конструкторское бюро «Прометей». Сельхозпроизводителям потребовалось компактное устройство, способное измерять параметры почвы и передавать данные на компьютер.
Как рассказал руководитель проекта, студент четвертого курса факультета радиотехники и электроники Александр Синкевич, устройство измеряет температуру, влажность, электропроводность и кислотность почвы, а также помогает оценивать содержание азота, фосфора и калия.
По словам разработчиков, контроль за состоянием почвы поможет аграриям сократить расходы на удобрения, избежать их избыточного внесения и повысить урожайность.
Прототип работает автономно и способен передавать данные беспроводным способом, что позволяет следить за состоянием полей дистанционно.
Полевые испытания устройства запланированы на конец мая 2026 года. Разработчики намерены проверить дальность передачи данных и время работы датчика без подзарядки.
