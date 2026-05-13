Студенты НГТУ создали агродатчик для контроля состояния почвы

Устройство поможет фермерам вовремя сеять и правильно подбирать удобрения. Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ.

Студенты Новосибирский государственный технический университет НЭТИ разрабатывают устройство для мониторинга состояния почвы на сельскохозяйственных полях. Агродатчик позволит определять оптимальные сроки посева, внесения удобрений и обработки культур. Об этом сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ.

Работу над проектом начали после обращения фермеров из Казахстана в студенческое конструкторское бюро «Прометей». Сельхозпроизводителям потребовалось компактное устройство, способное измерять параметры почвы и передавать данные на компьютер.

Как рассказал руководитель проекта, студент четвертого курса факультета радиотехники и электроники Александр Синкевич, устройство измеряет температуру, влажность, электропроводность и кислотность почвы, а также помогает оценивать содержание азота, фосфора и калия.

По словам разработчиков, контроль за состоянием почвы поможет аграриям сократить расходы на удобрения, избежать их избыточного внесения и повысить урожайность.

Прототип работает автономно и способен передавать данные беспроводным способом, что позволяет следить за состоянием полей дистанционно.

Полевые испытания устройства запланированы на конец мая 2026 года. Разработчики намерены проверить дальность передачи данных и время работы датчика без подзарядки.

