В Новосибирске автомобиль врезался в бензоколонку

ДТП произошло утром в Дзержинском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 13 мая в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП с наездом на препятствие. Авария случилась около 09:45 возле дома №1 на улице Технической. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирска.

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и врезался в бензоколонку.

В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX