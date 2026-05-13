В Новосибирске автомобиль врезался в бензоколонку

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Утром 13 мая в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП с наездом на препятствие. Авария случилась около 09:45 возле дома №1 на улице Технической. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирска.
По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и врезался в бензоколонку.
В результате происшествия никто не пострадал.
Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru