В Новосибирской области с предприятия взыскали 10 тысяч рублей за травму слесаря

Суд обязал организацию выплатить компенсацию за травму слесаря. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Болотнинском районе суд обязал местное коммунальное предприятие выплатить компенсацию своему сотруднику. Слесарь получил травму на работе и обратился за защитой в прокуратуру. После проверки ведомство подало к предприятию иск в интересах жителя. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Несчастный случай произошел во время плановых работ на участке по обслуживанию котельных. Слесарь занимался переноской старых труб, когда одна из них ударила его по плечу. Из-за этого мужчина упал и получил телесные повреждения. Ему пришлось долго лечиться, и он временно не мог работать.

Прокурорская проверка выявила серьезные нарушения правил охраны труда на этом предприятии. С сотрудниками не проводили нужный инструктаж, у них не было специальных разрешений на выполнение таких задач. Кроме того, работодатель не выдал пострадавшему защитные перчатки и каску.

Суд встал на сторону рабочего и взыскал в его пользу 10 тысяч рублей за моральный вред. Также предприятие должно заплатить 3 тысячи рублей в местный бюджет в качестве государственной пошлины. Решение суда еще не вступило в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX