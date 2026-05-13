Жителя Новосибирской области осудили за серию краж продуктов и алкоголя

Мужчина выносил товары из магазинов в состоянии алкогольного опьянения Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Чановский районный суд Новосибирской области рассмотрел уголовное дело в отношении Ильфата Абдулина, обвиняемого в мелких хищениях и краже. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Как установил суд, с февраля по ноябрь 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз тайно похищал из магазинов продукты питания и алкоголь. После этого он скрывался с мест преступлений и распоряжался похищенным по своему усмотрению.

Общий ущерб от действий подсудимого составил 3 118 рублей 94 копейки. Во время следствия часть ущерба была возмещена.

В суде Абдулин полностью признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке без проведения полного судебного разбирательства.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск. С Абдулина взыскали в пользу потерпевших 2 348 рублей 97 копеек в качестве компенсации материального ущерба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX