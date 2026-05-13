Новосибирцу пришлось заплатить 1,5 млн рублей за незаконную охоту на лосей

Новосибирца оштрафовали за незаконную охоту.

Болотнинский районный суд вынес приговор 62-летнему жителю Новосибирска. Его признали виновным в незаконной охоте. В итоге мужчина заплатил 1,5 млн рублей за убийство двух лосей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в марте 2024 года на территории охотничьих угодий «Завидово» в Болотнинском районе. У мужчины не было разрешения на добычу копытных животных в этот период. Несмотря на запрет, он выследил двух лосей и застрелил их из ружья. Оба животных погибли.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с охотой, в течение 2 лет и 6 месяцев. Кроме основного штрафа, в счет возмещения материального ущерба с осужденного взыскали еще 800 тысяч рублей. Эти деньги направят на компенсацию вреда природе региона.

