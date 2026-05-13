В трех районах Новосибирска ограничили проезд из-за ремонта на сетях

В Новосибирске ограничили проезд в трех районах из-за ремонта теплотрасс и водопровода.

В Новосибирске ограничили движение транспорта в Центральном, Железнодорожном и Первомайском районах. Эти меры приняли из-за планового ремонта на городских коммуникациях. В пресс-службе Госавтоинспекции водителей предупредили о сужении дорог и закрытии отдельных участков.

На улице Крылова дорожники сузили проезжую часть на семь метров возле здания № 20. Это ограничение продлится до 31 мая. На улице Пожарского в районе дома № 15 дорогу полностью закрыли для проезда. Здесь работы планируют закончить к 10 июня. На этих участках специалисты ремонтируют тепловые сети, чтобы обеспечить надежную работу отопления в будущем.

Также ограничения ввели на площади Трубникова. Возле дома № 17 по переулку Бурлинский переезд сузили улицу Нарымскую на четыре метра. Здесь проводят ремонтные работы на водопроводе. Ограничение на этом участке будет действовать до 15 июня.

В Госавтоинспекции попросили автомобилистов быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения в местах проведения ремонта.

