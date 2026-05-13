В Новосибирске спасатели откачали 1250 кубометров воды из тепловой камеры

Подтопление теплосети устранили спасатели в Новосибирске. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске 12 мая спасатели откачивали грунтовые воды из тепловой камеры на улице Виктора Уса. Подтопление обнаружили сотрудники ООО «НТСК», когда ремонтировали бесхозяйную тепловую сеть. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

Вода заполнила камеру и каналы, что мешало работе. Муниципальная аварийно-спасательная служба прибыла на место.

Спасатели работали девять часов без перерыва. Они использовали специальные насосы, чтобы откачать воду. За это время удалось выкачать 1250 кубических метров грунтовых вод.

