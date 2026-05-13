Шашлык жарится, сторис заливаются: оператор Т2 прокачал связь на дачах Новосибирска

Фото: Пресс-служба Т2

Покрытие улучшили в Ленинском районе Новосибирска - в СНТ «Золотая осень» рядом с озером Медвежьим, в Кировском районе - в СНТ им. 41-й Годовщины Октября, в Первомайском районе - в СНТ «Надежда» и «Инской узел» у ж/д станции «Разъезд Иня», в Советском районе - в СНТ «Нива» за Академгородком, СНТ «Ивушка» у ж/д станции «Нижняя Ельцовка», на территории крупного скопления СНТ в микрорайоне ОбьГЭС («Кедр», «Обское», «Обское-2», «Гидростроитель» и другие).

Связь также улучшили в пригородных дачных товариществах. В Новосибирском районе дополнительное оборудование разместили в СНТ «Звездочка» у Гусинобродского тракта, СНТ «Ранетка» рядом со станцией Мочище, СНТ «Огонек» в поселке Юный Ленинец, в ряде СНТ у ж/д станции «Павино» («Семья», «Ласточка», Пчелка» и других близлежащих).

В Мошковском районе, в непосредственной близости от Новосибирска, покрытие улучшили в СНТ «Майский» на территории одноименного поселка у ж/д станции «Зеленодольская». В Колыванском районе улучшения охватили ДНТ «Жемчужный» и соседние садовые товарищества. В Бердске новые базовые станции разместили за микрорайоном Раздольным, где находится больше двадцати садовых товариществ: «Ягодка», «Мечта», «Вега-3», «Запрудный», «Радостное», «Отрадное» и другие.

Т2 развивает сеть на дачах с учетом сезонных нагрузок. Дополнительное телеком-оборудование размещают в местах, где ожидается значительный рост голосового и интернет-трафика. Благодаря постоянной модернизации сетевой инфраструктуры клиенты Т2 могут работать под онлайн-музыку, отдыхать за просмотром фильмов, делиться впечатлениями и дачными достижениями в соцсетях. Оператор устанавливает передатчики, работающие на низких частотах, чтобы обеспечить широкое покрытие.

