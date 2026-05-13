Количество безработных новосибирцев достигло 8,1 тысячи человек

Службы занятости трудоустроили 1,6 тысячи человек за март 2026 года.

В Новосибирской области к концу марта 2026 года в органах службы занятости населения на учете стояли 9,6 тысячи человек, которые не имели постоянной работы. Из этого числа официальный статус безработного получили 8,1 тысячи жителей. Почти 90 процентам из них назначили выплату ежемесячного пособия. Об этом говорится в отчете Новосибирскстата.

В марте статус безработного оформили 2,1 тысячи человек. Это на 20,7 процента больше, чем было в этот же период прошлого года. При этом специалисты помогли найти работу 1,6 тысячи граждан, что на четверть превышает показатели марта 2025 года.

Всего с учета по причине трудоустройства сняли 2,5 тысячи человек. Из них около 500 человек нашли новое место работы по прямому направлению от центров занятости.

Общий уровень официально зарегистрированной безработицы составил 0,6 процента от всего числа трудоспособных жителей.

