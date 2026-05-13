Пожарные спасли 17 человек при возгорании в девятиэтажке в Новосибирске

В Новосибирске потушили пожар в жилом доме на улице Фрунзе. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Ночью в Новосибирске случился пожар в девятиэтажном доме на улице Фрунзе. Огнеборцы приехали на место через восемь минут после вызова. В это время из окна на четвертом этаже шел густой дым, который быстро заполнил весь подъезд. Спасатели помогли 17 местным жителям выбраться из задымленного здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Так, в горящей квартире пожарные нашли 56-летнюю женщину. Ее вынесли на улицу и передали врачам. Медики отвезли пострадавшую в больницу с тяжелыми ожогами в тяжелом состоянии.

Другие спасатели в это время помогали жильцам верхних этажей. С помощью специальных устройств они вывели из задымленного здания 16 человек, среди которых были двое детей. Чтобы успокоить малышей, сотрудники МЧС подарили им игрушечного мишку.

На тушение огня у специалистов ушло меньше получаса. Пламя повредило 10 квадратных метров жилья. В ликвидации пожара участвовали 22 человека и шесть машин спецтехники. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Точную причину установят специалисты.

