В Новосибирске 22-летняя девушка подала в суд на работодателя из-за увольнения

В Новосибирске молодую девушку-программиста вернули на должность через суд.

В Новосибирске судебный пристав помог восстановить на работе 22-летнюю девушку-программиста. Ее уволили из-за якобы низкой квалификации, но девушка с этим не согласилась. Она обратилась в суд, чтобы оспорить решение работодателя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

В своем иске сотрудница потребовала не только вернуть ее на должность, но и выплатить средний заработок за время вынужденного прогула, а также внести исправления в трудовую книжку.

Суд встал на сторону истца и обязал компанию исполнить все требования. Судебный пристав-исполнитель направил работодателю требование немедленно восстановить сотрудницу. В документе также содержалось предупреждение о санкциях в случае отказа. Руководитель предприятия получил бумаги и издал приказ о восстановлении сотрудницы.

После того как пристав получил подтверждение, он закрыл исполнительное производство. Таким образом, трудовые права девушки были полностью защищены.

