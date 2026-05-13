Двоих новосибирцев отправили под суд за махинации с банковскими картами

Двое новосибирцев обвиняются в неправомерном обороте средств платежей.

В Новосибирске прокуратура утвердила обвинение двум местным жителям. Их обвиняют в 20 преступлениях по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, мужчины входили в организованную группу вместе с другими людьми. Участники группы искали граждан, которые за вознаграждение оформляли на себя банковские карты. Получив эти карты, обвиняемые снимали с них деньги в отделениях банков. Они понимали, что средства поступили на счета в результате незаконных операций.

Уголовное дело передали на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Новосибирска. Кстати, максимальное наказание статье, которую вменяют фигурантам, предусматривает до шести лет лишения свободы.

