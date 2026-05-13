Новосибирцам перечислили периоды жизни для учета в пенсионном стаже

Жителям Новосибирской области объяснили правила подсчета страхового стажа.

Социальный фонд России рассказал жителям Новосибирской области, какие периоды жизни учитывают при назначении пенсии. В страховой стаж входит не только официальная работа с уплатой взносов, но и другая деятельность. Если человек одновременно работал и, например, ухаживал за родственником, при расчете пенсии выберут только один из этих периодов.

К страховым периодам относится работа по найму, индивидуальное предпринимательство и частная практика. Также в стаж включают время, когда гражданин добровольно платил взносы в фонд. Документы от работодателей подтверждают стаж до регистрации в системе пенсионного страхования. После регистрации все данные хранятся в электронной базе фонда.

Существуют и «нестраховые» периоды, за которые взносы не платят, но стаж все равно идет. Это служба в армии по призыву и пребывание в добровольческих формированиях, которые теперь засчитывают в двойном размере. В стаж включают уход за каждым ребенком до полутора лет, но не более шести лет в сумме. Также учитывают время ухода за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет.

В копилку будущей пенсии попадают периоды получения пособия по безработице и участие в общественных работах. Жены и мужья военнослужащих или дипломатов могут включить в стаж до пяти лет проживания в местах, где они не могли устроиться на работу. Периоды временной нетрудоспособности по болезни тоже учитывают.

