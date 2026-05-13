Мокрый снег с дождем ожидается в Новосибирской области в середине мая

Снег с дождем и похолодание до -4 градусов ожидается в Новосибирской области в конце рабочей недели. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области в конце рабочей недели ожидается прохладная погода. Будет идти мокрый снег с дождем, а также дуть ветер с порывами до 12-13 метров в секунду. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Так, в ночь на 14 мая в регионе температура опустится до -4…+1 градуса, днем поднимется до +8…+13. По востоку местами ожидается мокрый снег, днем с дождем. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду, порывы будут достигать 13 метров в секунду.

Ночью 15 мая в области ожидается -4…+1 градус, днем – от +12 до +17. Преимущественно без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX