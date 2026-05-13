Житель Новосибирска предстанет перед судом за попытку сбыта 52 гр наркотиков

Новосибирца отправили под суд за покушение на сбыт наркотиков. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске будут судить 37-летнего местного жителя, который пытался сбыть крупную партию наркотиков. По версии следствия, в марте 2026 года он вместе с сообщником через интернет купил более 52 граммов запрещенного вещества. Мужчина должен был разложить его в тайники на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Злоумышленника задержали сотрудники транспортной полиции недалеко от остановочной платформы Плехановская. К тому моменту он уже успел спрятать часть наркотика в нескольких местах. Правоохранители изъяли запрещенные вещества из тайников.

Мужчину обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенном с использованием интернета и группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело направили на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX