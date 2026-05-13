«Ночь музеев» в Новосибирском зоопарке пройдет 16 мая

Интерактивные экскурсии ждут гостей Новосибирского зоопарка. Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском зоопарке 16 мая пройдет акция «Ночь музеев». Мероприятие начнется вечером и продлится до полуночи. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Организаторы подготовили шоу-программу и интерактивные экскурсии. Сбор гостей назначен на 21:15. В 21:30 состоится торжественное открытие, после него стартуют экскурсии по территории зоопарка. Завершится программа в 00:20 выступлением артистов.

Билеты можно будет купить с 12:00 13 мая. Их продают только в кассах зоопарка. Количество билетов ограничено, цена одного — 1500 рублей. Льготы и акции на эту ночь не действуют.

Посетителям советуют надеть удобную обувь и взять теплые непромокаемые вещи — возможен дождь. Экскурсии проводят группами, поэтому лучше прийти к началу программы, чтобы не отстать.

