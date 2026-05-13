Абсолютный минимум июня в Новосибирске составил -2 градуса

Новосибирцам рассказали о самых холодных днях в июне.

Погода в июне в Новосибирске бывает непредсказуемой. В одни годы в начале лета возможны заморозки, в другие — аномальная жара. Климатические наблюдения это подтверждают.

Абсолютный минимум июня в регионе, согласно летописи погоды, составляет -2 градуса. Такой холод зафиксировали дважды: 4 июня 1961 года и 3 июня 2013 года.

Напротив, максимальная температура первого летнего месяца достигала +38,9 градуса. Этот рекорд установлен 8 июня 2023 года. Разница между экстремумами превышает 40 градусов.

Для справки: среднемесячная норма июня в Новосибирске — 17,6 градуса.

