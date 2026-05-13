Новосибирским школьникам напомнили расписание ОГЭ в 2026 году

Расписание ОГЭ на 2026 год разделено на три периода.

Девятиклассникам напомнили расписание ОГЭ на 2026 год. Экзамены будут проходить в три этапа. Досрочный стартовал с 21 апреля и завершится 18 мая. Основой период продлится с 2 июня по 6 июля, дополнительный – с 3 по 25 сентября. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения России.

В основном периоде первыми сдают математику – 2 июня. Через четыре дня, 6 июня, назначены информатика и иностранные языки. Русский язык – 9 июня. 5, 16 и 19 июня – экзамены по всем остальным предметам, кроме математики и русского.

Для тех, кто не смог сдать в основные дни, предусмотрены резервные: 29 июня – математика, 2 июля – русский язык, 3 и 6 июля – все остальные предметы.

