Новосибирский театр оперы и балета отметил 81-летие

Первой постановкой в Новосибирском театре оперы и балета 81 год назад стала опера М.И. Глинки «Иван Сусанин». Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 12 мая, Новосибирскому театру оперы и балета исполнился 81 год. В рамках торжества состоялся праздничный гала-концерт. Об истории легендарного НОВАТа рассказали в пресс-службе регионального Правительства.

С праздником театр, его коллектив, ветеранов и многочисленных новосибирских зрителей поздравил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил, что НОВАТ бережно хранит традиции и продолжает радовать зрителей классическими балетами, оперными постановками и новыми спектаклями, собирая полные залы.

На протяжении десятилетий театр остается сердцем культурно-образовательного кластера Новосибирска. Вместе с консерваторией, филармонией и профильными учебными заведениями он воспитывает молодежь и реализует масштабные просветительские программы.

Строительство НОВАТа началось еще в 1931 году. Позднее проект было решено воплотить в стиле «сталинского ампира», а в 1937 году его макет получил Золотую медаль в Париже. Открытие состоялось 12 мая 1945 года – премьерой стала опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки. В годы Великой Отечественной войны недостроенное здание стало убежищем для множества музейных коллекций, эвакуированных из европейской части страны.

