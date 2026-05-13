Новосибирец отсудил четверть миллиона за онлайн-курсы программирования

Мужчина не смог освоить курсы программирования.

Новосибирец засудил портал онлайн-курсов за некачественное программирование на «Питоне». Ленинский районный суд вынес заочное решение в ноябре 2025 года.

Согласно иску, мужчина приобрел онлайн-курс «Профессия Python – разработчик» за 98,8 тысяч рублей. Новосибирец приступил к изучению программы, однако столкнулся с рядом недостатков: отсутствие обратной связи от кураторов; устаревшие учебные материалы; технические сбои платформы. Всего за год ему удалось освоить 3% программы.

Покупатель потребовал вернуть деньги, но платформа отказала: «Срок прохождения курса (12 месяцев) истек. Возврат средств невозможен». Тогда он подал иск в суд.

- В договоре было указано, что доступ предоставляется бессрочно, при расторжении удерживается 30% от стоимости курса (расходы на доступ к платформе) и стоимость освоенной части. Период просрочки со дня претензии составил 166 дней, сообщил истец.

Суд встал на сторону мужчины и вынес заочное решение: взыскать плату в размере 66 196 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, штраф в размере 71 196 рублей, расходы на оплату услуг представителя, а всего взыскать 243 588 рублей.

