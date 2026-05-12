В Новосибирске суд не смягчил приговор таксисту за смерть пассажира

Суд не смягчил приговор водителю.

Новосибирский областной суд оставил в силе приговор 47-летнему водителю за смерть пассажира. ДТП произошло днем 24 декабря 2024 года на трассе в Черепановском районе.

Водитель «ВАЗ-210930» ехал по Чуйскому тракту, вез за деньги 33-летнего пассажира, пошел на обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Греатволл». Пассажир получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Таксист вину не признал, ранее он не был судим, воспитывал несовершеннолетнего ребенка. Черепановский районный суд назначил ему 2 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять ТС на 2 года. Осужденный обжаловал приговор.

- Новосибирский областной суд оставил решение в части наказания и квалификации без изменений, приговор вступил в законную силу, - сообщил КП-Новосибирск Дмитрий Богер, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.

