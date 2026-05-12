НовостиОбщество12 мая 2026 15:53

Профессии с повышенной ответственностью чаще страдают от хронической усталости

Постоянная «боевая готовность» нарушает сон и не дает расслабиться
Валерия МОРГУНЕНКО
Врачи, пожарные и спасатели МЧС чаще других жалуются на хроническую усталость из-за постоянной готовности быть вызванными на работу.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Почти каждый россиянин сталкивался с рабочей усталостью, но у некоторых она становится хронической. Как пояснила психолог Марианна Абравитова в беседе с «Абзацем», это касается профессий с высокой ответственностью, срочностью или опасностью.

Врачи, пожарные и спасатели МЧС чаще других жалуются на хроническую усталость и невозможность как следует отдохнуть, отмечает эксперт. Их работа требует мгновенной реакции и постоянной «боевой готовности», из-за чего сон становится тревожным и неглубоким. Кроме того, мысли о завтрашнем дне мешают полноценно расслабиться и отключиться от рабочих проблем.

По словам психолога, представители этих профессий постоянно находятся в состоянии готовности к экстренному вызову и не знают, когда именно их потребуют к действию. Напряжение накапливается, тревожность становится привычным состоянием, которое закрепляется со временем.

Также психолог Александра Миллер заявила, что работа в открытых офисах, так называемых опенспейсах, вредит нервной системе. Мозг не приспособлен обрабатывать сразу много раздражителей, например, чужие разговоры, стук клавиатуры, запахи и движение вокруг, что вызывает сенсорную перегрузку.

