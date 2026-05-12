Россиянам рассказали, сколько стоит собрать ребенка на выпускной в 2026 году

В 2026 году для сборов школьника на выпускной и организации торжества в регионах России уходит почти весь доход родителей.

С приближением поры школьных выпускных в России родители начинают готовиться к расходам на организацию мероприятия и сборы детей. О том, сколько стоит собрать выпускника на праздник в 2026 году, рассказывает «Абзац».

Так, в прошлом году выпускной наряд для 9-го класса стоил в среднем 16 тысяч рублей для мальчика и 14,5 тысяч для девочки. Для одиннадцатиклассников цены были еще выше – 18,5 и 20,5 тысяч рублей соответственно. Кроме того, полная стоимость праздника, включая ресторан, цветы и подарки учителям, составляла 45-75 тысяч рублей.

В этом году сэкономить будет сложнее. С прошлой весны цены на мужские костюмы выросли на 19,5%, то есть в среднем на 2,9 тысячи рублей. Цены на выпускные наряды для девушек варьируются от 2,5 до 18 тысяч. В среднем за год платья подорожали на 1,6 тысячу рублей, но динамика неоднозначна. Дорогие модели подешевели на 30-50%, а вот бюджетные, наоборот, выросли в цене примерно на 20%.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец отметила, что девочки стремятся сделать маникюр, нарастить ресницы, скорректировать форму бровей, уложить волосы, что существенно увеличивает итоговую сумму расходов.

На выпускной в Москве родители тратят до половины медианной зарплаты, а в регионах – почти весь доход. Но отказываться от традиции не спешат. По словам Руслана Ткаченко, председателя Московского городского родительского комитета, семьи сами решают устроить пышный или скромный выпускной вечер. Праздник важен для школьников, а сэкономить можно, выбрав практичный наряд, отмечает Ирина Волынец.

Эксперты подчеркивают, что выпускной становится коммерческим продуктом, а смысл перехода во взрослую жизнь размывается. Главное – сохранить радость праздника и избежать стресса.

