Футбольный клуб «Пари НН» борется за место в Российской Премьер-Лиге

Нижегородский футбольный клуб «Пари НН» борется за стыковые матчи, чтобы остаться в РПЛ. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

После проигрыша ЦСКА футбольный клуб «Пари НН» из Нижнего Новгорода занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав за сезон 22 очка. По правилам лиги, клубы на 15-м и 16-м местах вылетают, а команды с 13-го и 14-го мест играют стыковые матчи с представителями Первой лиги. NewsNN проанализировал, какие сценарии позволят нижегородцам остаться в Премьер-лиге.

Теперь «Пари НН» борется за стыковые матчи. Чтобы сохранить хотя бы минимальный шанс, команде 17 мая нужно обыграть казанский «Рубин», который идет на 7-м месте. Вместе с тем «Динамо Махачкала», занимающее 14-ю строчку, должно уступить «Спартаку». Только при таком раскладе очки нижегородцев и махачкалинцев сравняются. Однако до 13-го места «Пари НН» уже не добраться.

Шансы команды оценил Николай Яременко, главред ИА «РосБалт» и спортивный обозреватель. По его словам, нижегородцы выйдут на матч с «Рубином» с запредельной мотивацией и преимуществом в личных встречах. Так как казанцы уже заняли позицию в середине таблицы, это означает, что они могут сыграть не в полную силу. Но есть и сложность: «Динамо Махачкала» принимает «Спартак» дома, а москвичи борются за бронзу и кубок.

Попадание в стыки даст «Пари НН» возможность сыграть с командой из Первой лиги, уровень которой обычно ниже. Но, по словам Яременко, потенциальный соперник – «Урал» – сейчас в отличной форме. Успех гарантирует нижегородцам место в РПЛ на следующий сезон. При неудаче сохранить позицию не удастся, так как все лидеры ФНЛ уже имеют лицензии для участия в сезоне-2026/27 в высшей лиге.

