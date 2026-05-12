В Новосибирской области резко выросло число обращений из-за укусов клещей

Число обращений за медпомощью после укусов клещей в Новосибирской области выросло на 25% за неделю. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Жители Новосибирской области 1191 раз обратились за медицинской помощью из-за присасывания клещей по итогам прошедшей недели. Суммарно с начала сезона зафиксировано 2142 подобных случая. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Искитимском, Новосибирском и Мошковском районах, а также в городе Бердске. Несмотря на то, что парки и зоны отдыха систематически обрабатывают, число укусов продолжает расти.

Ранее КП-Новосибирск сообщала о 951 зафиксированном случае нападения клещей в регионе с начала текущего года. Однако с 4 по 10 мая количество обращений увеличилось на 25%, достигнув почти 1,2 тысячи случаев.

