В Новосибирской области резко выросло число обращений из-за укусов клещей

Жители Новосибирской области 1191 раз обратились за медицинской помощью из-за присасывания клещей по итогам прошедшей недели. Суммарно с начала сезона зафиксировано 2142 подобных случая. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Искитимском, Новосибирском и Мошковском районах, а также в городе Бердске. Несмотря на то, что парки и зоны отдыха систематически обрабатывают, число укусов продолжает расти.
Ранее КП-Новосибирск сообщала о 951 зафиксированном случае нападения клещей в регионе с начала текущего года. Однако с 4 по 10 мая количество обращений увеличилось на 25%, достигнув почти 1,2 тысячи случаев.
