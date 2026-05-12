Пассажиропоток электричек в Новосибирской области вырос почти на четверть

Особое внимание планируют уделить развитию туристических маршрутов и цифровых сервисов

Правительство России утвердило Концепцию развития пригородных железнодорожных перевозок до 2035 года. Документ предусматривает рост пассажиропотока не менее чем на 15%, обновление поездов и развитие электронных сервисов. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников заявил, что Новосибирская область уже показывает результаты выше запланированных показателей. По его словам, за последние девять лет число пассажиров пригородных поездов в регионе выросло более чем на 15% и продолжает увеличиваться.

По данным областного минтранса, в 2021 году компания Экспресс-пригород перевезла 19,5 млн пассажиров. В 2022 году этот показатель составил 20,2 млн человек, в 2023 году — 22 млн, в 2024 году — 23,8 млн, а в 2025 году — уже 24,3 млн пассажиров. Таким образом, рост по сравнению с 2021 годом достиг 24,6%.

Власти региона также рассчитывают участвовать в обновлении подвижного состава.

