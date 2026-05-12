В Новосибирске ограничили движение на нескольких улицах из-за ремонта

Водителей просят заранее планировать маршрут

В Центральном, Железнодорожном и Первомайском районах Новосибирска ввели временные ограничения движения транспорта. Причиной стали ремонтные работы на теплосетях и водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

До 31 мая на семь метров сужена проезжая часть улицы Крылова возле здания №20. Кроме того, до 10 июня полностью закрыт проезд по улице Пожарского в районе дома №15. Работы здесь проводит компания «НТСК».

Также до 15 июня на четыре метра сузили проезжую часть улицы Нарымской в районе дома №17 по переулку Бурлинский переезд, рядом с площадью Трубникова. Ограничение связано с ремонтом водопровода, который выполняет МУП «Горводоканал».

