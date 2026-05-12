Экс-начальника кузбасской колонии осудили за использование труда заключенных

В Кузбассе бывшего начальника одной из исправительных колоний в Мариинске признали виновным в незаконном использовании труда осужденных. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом пишет VSE42.RU.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, с мая по октябрь 2024 года руководитель учреждения направлял заключенных на работы в личных целях — на принадлежащем ему земельном участке.
Следствие установило, что при этом должный контроль за осужденными организован не был. Нарушения выявили в ходе проверки.
По решению суда бывшему начальнику колонии также запретили в течение двух лет занимать определенные должности.
