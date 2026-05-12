В Новосибирске нашли редкий гриб — ярко-красную микростому вытянутую

Ярко-красную микростому размером всего 5 мм заметили в Заельцовском лесу

Жительница Новосибирска обнаружила в Заельцовском бору редкий гриб микростому вытянутую, которую из-за яркого цвета называют «аленьким цветочком». Необычная находка оказалась совсем крошечной — всего около 5 миллиметров в диаметре, примерно с ноготь мизинца. Об этом пишет VN.RU.

Гриб заметила участница сообщества «Грибники Рыбаки НСО» Юлия Кунцман. По словам сибирячки, ярко-алый цвет сразу бросился ей в глаза среди весенней листвы.

— Мне в глаза мигнул огонек — это была она, микростома. Чтобы ее сфотографировать, пришлось полностью лечь на землю, — рассказала Юлия.

Микростома вытянутая считается редким грибом. В Красноярском крае вид занесён в Красную книгу. В Новосибирской области гриб встречается чаще, особенно на правом берегу Оби, однако заметить его сложно из-за очень маленького размера.

Специалисты отмечают, что гриб не собирают для еды — информации о его пищевых свойствах практически нет. Главная ценность микростомы — необычный внешний вид и редкость.

