Россиянка рассказала о съемках с Николасом Кейджем в Таиланде

Светлана Шумилова снималась в массовке голливудских и индийских фильмов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россиянка Светлана Шумилова, много лет прожившая в Таиланде, рассказала о работе в киноиндустрии Бангкока и съемках вместе с голливудскими актерами Николас Кейдж и Джон Кьюсак. Об этом сообщает пресс-служба «Горсайт».

Почти 25 лет назад семья переехала в Таиланд из России после того, как муж Светланы — джазовый музыкант — получил контракт в одном из ресторанов Бангкока. Позже женщина начала сниматься в массовке и рекламе.

По словам Шумиловой, первой ее работой стал индийский фильм с участием Дхармендра. За съемочный день платили около тысячи батов, а работать приходилось с раннего утра до позднего вечера под палящим солнцем.

Со временем россиянка начала участвовать в тайских и голливудских проектах. Одной из самых запоминающихся работ она назвала фильм Опасный Бангкок с Николасом Кейджем. По словам Светланы, актеру запрещали общаться с массовкой, однако он оказался дружелюбным и даже фотографировался с русскими девушками.

Также Шумилова снималась в исторической драме Шанхай, где главную роль исполнил Джон Кьюсак.

Помимо работы в кино, женщина подрабатывала в ресторанах и рекламе. Однажды ей пришлось консультировать поваров в ресторане небоскреба «Байок Скай» по приготовлению борща и русских блюд.

Сейчас семья живет в Уфе. Муж Светланы работает в филармонии и выступает с российскими артистами, среди которых Лариса Долина и Дмитрий Харатьян. Сама Светлана занимается написанием сценариев для российских сериалов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX