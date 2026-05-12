Под Новосибирском в ДТП пострадали три человека

Серьезное ДТП произошло 12 мая на трассе в районе поселка Приобский под Новосибирском. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ НСО «Центра ГО, ЧС и ПБ».
По данным спасателей, авария случилась возле остановки «Ямки» в сложных погодных условиях. Из-за мокрого снега, дождя и сильного ветра автомобиль съехал с трассы в кювет.
В искореженной машине оказались заблокированы три человека. На место прибыли спасатели и пожарные ПЧ №101. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они деблокировали пострадавших.
Помощь людям оказывали две бригады скорой помощи. Водителя госпитализировали в городскую клиническую больницу №34 в тяжелом состоянии. Двое пассажиров также получили травмы, их состояние уточняется.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.
Спасатели напомнили водителям, что во время мокрого снега, дождя и сильного ветра риск аварий значительно возрастает. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.
