Новосибирский метрополитен модернизирует систему видеонаблюдения за 7,8 млн

Подрядчику предстоит обновить оборудование в депо «Ельцовское»

Новосибирский метрополитен объявил электронный аукцион по поиску подрядчика для модернизации системы видеонаблюдения. Начальная стоимость контракта составляет 7,8 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядной организации предстоит установить сетевой видеорегистратор в метродепо «Ельцовское» и подключить его к существующей локальной сети.

Кроме того, подрядчик должен настроить режимы записи для 155 каналов видеонаблюдения, отладить программные детекторы, визуализировать планы объектов и создать сценарии автоматической реакции системы на различные события.

Завершить модернизацию системы видеонаблюдения планируют до 30 сентября 2026 года.

