Губернатор Травников поздравил НОВАТ с 81 Днем рождения

Театр оперы и балета сочетает традиции с новыми формами и вдохновляет зрителей уже 81 год

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил коллектив НОВАТа с днем рождения. Театру оперы и балета исполнился 81 год. Об этом губернатор написал в своем Телеграм-канале.

Глава региона отметил, что театр по праву может гордиться своей историей. Она тесно связана с талантливыми певцами, танцорами, режиссерами, дирижерами и художниками.

— НОВАТ вдохновляет зрителей своими выдающимися постановками уже 81 год. Театр сочетает традиции с поиском новых форм и всегда нацелен на достижение самых высоких творческих результатов, — говорится в поздравлении.

Губернатор поблагодарил коллектив за верность делу и высочайший профессионализм.

