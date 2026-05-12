На улице Плановой в Новосибирске ограничат движение на пять месяцев

Причиной стала замена теплосети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на улице Плановой ограничат движение. С 5 мая по 5 октября там будут менять тепломагистраль. Проезжую часть сузят на пять метров. Об этом сообщает пресс-служба СГК Новосибирска.

Подрядчик заменит участок теплосети диаметром 800 миллиметров. Протяженность — 216 метров в однотрубном исчислении. Старые трубы 1986 года постройки уже исчерпали свой ресурс.

Движение ограничат от дома N 75/3 по улице Дуси Ковальчук до дома N 75/2 по улице Плановой.

Для пешеходов оставят специальные коридоры к магазинам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX