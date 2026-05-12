На улице Плановой в Новосибирске ограничат движение на пять месяцев

В Новосибирске на улице Плановой ограничат движение. С 5 мая по 5 октября там будут менять тепломагистраль. Проезжую часть сузят на пять метров. Об этом сообщает пресс-служба СГК Новосибирска.
Подрядчик заменит участок теплосети диаметром 800 миллиметров. Протяженность — 216 метров в однотрубном исчислении. Старые трубы 1986 года постройки уже исчерпали свой ресурс.
Движение ограничат от дома N 75/3 по улице Дуси Ковальчук до дома N 75/2 по улице Плановой.
Для пешеходов оставят специальные коридоры к магазинам.
