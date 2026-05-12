Охранник из Новосибирска получил 8 лет колонии за убийство коллеги

В Новосибирске охранник, будучи пьяным, умышленно задушил своего коллегу из-за внезапной неприязни. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске Заельцовский районный суд признал 63-летнего охранника виновным в убийстве своего коллеги прямо на рабочем месте. Подробности преступления сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Трагедия произошла днем 8 июня 2025 года: в сторожевой будке в Заельцовском районе города пьяный охранник во время ссоры задушил своего коллегу. Установлено, что конфликт вспыхнул на фоне внезапной личной неприязни.

Подсудимый умышленно сдавил шею жертвы – смерть наступила от механической асфиксии. Суд назначил виновному восемь лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

