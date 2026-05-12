Более 50 дачных участков остаются подтопленными в Новосибирской области

За неделю от воды освободились 48 дачных участков

В Новосибирской области паводок спадает, но вода еще стоит. На сегодняшний день подтопленными остаются 1 жилой дом, 8 дачных домов и 51 дачный участок. Движение ограничено на участках дорог в шести муниципальных образованиях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника областного главка МЧС России Виктора Орлова.

За неделю от воды освободились один приусадебный и 48 дачных участков.

Подъем воды до опасной отметки прогнозируют 9-12 мая на реке Омь в Куйбышевском районе. Возможно затопление прибрежных районов в Куйбышеве и селах Абрамово и Помельцево.

