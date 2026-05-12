Новосибирск ждет масштабная замена теплосетей в 2026 году

Ремонтные работы на теплосетях в Новосибирске стартовали уже на семи участках. Фото: канал в МАКС главы города Новосибирска Максима Кудрявцева.

Для подготовки к зимнему периоду 2026 года в Новосибирске заменят 61 км теплосетей. Работы начались сразу после завершения текущего отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Ремонтные мероприятия уже развернулись на улицах Артиллерийской, Авиастроителей, Троллейной, Дмитрия Шамшурина, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова и Декабристов. Строители устанавливают ограждения и привозят необходимые материалы и технику, отметил глава Новосибирска Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС.

– При выполнении работы должно быть четкое взаимодействие двух департаментов – дорожного и департамента ЖКХ, чтобы не приходилось восстанавливать асфальт, который мы только что положили, – напомнил глава города начальникам районных администраций и руководителям подразделений мэрии.

