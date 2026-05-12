Губернатор Травников призвал усилить профилактику пожаров в Новосибирской области

За неделю в области потушили 283 пожара, 190 из них — сухая трава

В Новосибирской области до 15 мая действует особый противопожарный режим. За минувшую неделю ликвидировали 283 пожара, 190 из них — горение сухой растительности. Губернатор Андрей Травников призвал глав муниципалитетов активнее проводить профилактику. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Риск возгораний остается высоким. Даже прошедшие дожди ситуацию принципиально не меняют.

Андрей Травников напомнил главам о трагедиях в Томской области, Красноярском крае и Свердловской области. Там целые деревни сгорали дотла.

— Пользуйтесь этими примерами для того, чтобы убедить, что вся наша профилактика – это не перестраховка, а действительно предупреждение о реальной угрозе, которая может возникнуть, — подчеркнул губернатор Андрей Травников.

