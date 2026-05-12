Ученый из Новосибирска открыл в Китае новый вид растения рода Бэзия

Растение назвали Beesia yangii в честь китайского ученого

Сотрудник Центрального сибирского ботанического сада СО РАН вместе с международной группой ученых открыл в китайской провинции Сычуань новый вид растения из семейства Лютиковые. Его назвали Beesia yangii. Об этом статья появилась в журнале «Наука в Сибири».

Род Бэзия — вечнозеленое многолетнее растение, которое растет в Восточной Азии, в основном в Китае. Раньше ученые знали только два его вида.

Международная группа исследовала больше сотни образцов из гербарных фондов и свежие сборы в Китае. Использовали морфологический, филогенетический и цитогенетический анализы. Выяснили, что все три вида различаются по размеру и другим параметрам.

Новый вид Beesia yangii отличается сердцевидной листовой пластинкой, зубчатыми краями и бело-зелеными узкоэллиптическими чашелистиками.

