В Новосибирске роспотребнадзор заблокировал 12 тысяч сайтов с запрещенными БАДами

Среди них — витамин Д3 с завышенной дозировкой, красный мухомор и бустер тестостерона

В России Роспотребнадзор продолжает блокировать интернет-ресурсы с запрещенными биологически активными добавками. На сегодняшний день заблокировано 12,4 тысячи сайтов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Новосибирской области.

Среди закрытых страниц — предложения продукции, содержащей нормируемые вещества в превышенных уровнях. Например, «Витамин Д3 50000 NOW 50 капсул Vitamin D3 NOW Foods США». Также выявлена опасная добавка «Микродозинг Красный Мухомор 60 кап. по 0.35гр. Вакуум». И продукция, не прошедшая госрегистрацию: «Бустер тестостерона для мужчин Testo PRO 60 капсул, потенция».

Роспотребнадзор рекомендует покупать БАДы только у официальных поставщиков. И проверять регистрационные документы.

