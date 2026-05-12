Бюджет Новосибирска пополнился на 65 млн рублей благодаря платным парковкам

В Новосибирске ввели новый способ оплаты городских парковок через чат-бот. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Платные парковки принесли бюджету Новосибирска более 65 млн рублей за прошлый год. В декабре 2025 года были расширены зоны платных парковок, благодаря чему в этом году ожидается рост доходов от их использования. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новосибирска.

Наибольшим спросом пользовались парковочные зоны в районе Центрального рынка на улице Мичурина и на улице Кирова возле магазина «Бахетле». Глава департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Александр Стефанов рассказал, что на платных парковках начали использовать передвижной автокомплекс вместе с привычной системой фотофиксации. Так, с 25 декабря 2025 года по 7 мая 2026 года зафиксировано 6781 нарушение правил парковки.

Александр Стефанов добавил, что оставить машину бесплатно могут посетители медучреждений, люди с инвалидностью и владельцы электромобилей. Кроме того, в городе ввели новый способ оплаты парковок: запущен чат-бот «Горпарковки Бот» в мессенджере MAКС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX