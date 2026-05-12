Число платных парковок в Новосибирске превысило 2,2 тысячи мест

Платные парковочные места в Новосибирске появляются в популярных местах отдыха горожан.

К началу 2026 года в Новосибирске выросло количество платных парковочных зон – сейчас работает 2237 мест. Для удобства горожан парковки организованы в популярных зонах отдыха и востребованных локациях. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Теперь оставить автомобиль можно на Михайловской набережной, возле «Сибирь-Арены» у станции метро «Спортивная». Также парковочные места оборудованы около Центрального рынка.

По словом главы Новосибирска Максима Кудрявцева, повышение безопасности, комфорта и эффективного использования улиц продолжается. Чтобы уменьшить количество стихийных парковок на обочинах, эту работу нужно проводить систематически.

