Гидравлические испытания теплосетей в Новосибирске пройдут с 16 мая по 26 августа

Первый этап затронет Первомайский, Октябрьский, Калининский, Ленинский и Дзержинский районы Фото: Дарья ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске с 16 мая по 26 августа пройдут гидравлические испытания теплосетей. Первый этап затронет пять районов: Первомайский, Октябрьский, Калининский, Ленинский и Дзержинский. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Мэр Максим Кудрявцев поручил заранее информировать жителей об испытаниях и ремонтных работах. Также он подчеркнул: благоустройство в местах проведения работ должно восстанавливаться в строго установленные сроки.

— Выстраивайте взаимоотношения с управляющими компаниями, заранее их информируйте. Там, где работы проведены, чтобы в нормативный срок все восстановительные процедуры были сделаны. Там, где есть проблемы, начинайте претензионно-исковую работу, — заявил мэр Максим Кудрявцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX