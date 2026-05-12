В Кыштовском районе отремонтируют 2,5 километра дороги Кыштовка – Орловка

Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кыштовском районе Новосибирской области началась подготовка к ремонту дороги Кыштовка – Орловка. В порядок приведут щебеночный участок с 2 по 5 километр. Протяженность — 2,5 километра. Об этому сообщает пресс-служба ТУАД по Новосибирской области.

Контракт с подрядной организацией ООО «Новосибирскагропромдорстрой» заключили 5 сентября 2025 года. Сейчас специалисты уже ведут подготовительные работы.

Завершить ремонт подрядчик обязан до 7 августа 2026 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX