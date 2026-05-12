В Новосибирске авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса и отказ в гостинице

Пассажиры прождали вылета больше 18 часов Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию «Сибирь» за нарушение прав пассажиров. Рейс из Пхукета в Иркутск задержали больше чем на 18 часов. Людям своевременно не дали еду, напитки и не поселили в гостиницу. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Проверка показала, что в феврале 2026 года вылет задержали. Пассажирам вовремя не предложили прохладительные напитки и горячее питание. Услугами по размещению в гостинице их вообще не обеспечили.

Это нарушение федеральных авиационных правил.

По инициативе транспортного прокурора компанию привлекли к административной ответственности. Статья — оказание услуг с нарушением требований законодательства, совершенное повторно. Штраф — 35 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX