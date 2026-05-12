Новосибирца будут судить за регистрацию фирм-однодневок

Мужчина согласился стать директором пяти компаний за 5 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске направили в суд уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконном использовании документов для создания юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

По версии следствия, осенью 2025 года мужчина согласился на предложение о «легком заработке». За 5 тысяч рублей он передал свой паспорт неизвестным людям для регистрации пяти обществ с ограниченной ответственностью.

Следователи считают, что новосибирец формально стал учредителем и генеральным директором компаний, при этом изначально не собирался заниматься какой-либо реальной деятельностью.

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили мировому судье Кировского судебного района Новосибирска для рассмотрения по существу.

В надзорном ведомстве напомнили, что даже однократная передача документов для регистрации фирмы-однодневки может повлечь уголовную ответственность. Жителей также призвали осторожнее относиться к предложениям быстрого заработка, связанным с передачей паспортных данных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX