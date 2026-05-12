Жительницу Калининградской области осудили за сбыт наркотиков в Новосибирской области

Суд назначил женщине 10 лет колонии и штраф

Новосибирский областной суд вынес приговор 38-летней жительнице Калининградской области по делу о незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Женщину признали виновной в сбыте наркотических средств в особо крупном размере, а также в покушении на сбыт запрещенных веществ.

Как установил суд, в феврале 2025 года подсудимая, находясь в Калининградской области, через интернет действовала по предварительному сговору с неустановленными лицами и организовала сбыт наркотиков на территории Новосибирской области. Общая масса запрещённого вещества составила не менее 984 граммов.

В марте 2025 года правоохранители пресекли ещё одну попытку сбыта наркотиков массой около 96 граммов.

Во время судебного разбирательства женщина вину не признал

