В Новосибирске усилят борьбу с незаконной уличной торговлей

Мэрия поручила проводить больше рейдов в районах города Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске планируют усилить работу по пресечению незаконной уличной торговли. Такое поручение дал мэр города Максим Кудрявцев.

По словам главы города, с наступлением тёплого сезона увеличивается число нарушений правил торговли. Жители жалуются на стихийные точки продажи, которые появляются прямо на тротуарах и вдоль дорог.

— Поступают сообщения, что машины паркуются прямо на тротуарах, а торговля ведется без документов. Лотки с овощами и фруктами мешают проходу людей и проезду автомобилей, — отметил мэр Максим Кудрявцев.

Подобные случаи фиксируют, в частности, на улице Учительской и в центре Новосибирска. Районным администрациям поручили активнее проводить рейды вместе с полицией и привлекать нарушителей к ответственности.

В мэрии напомнили, что для поддержки местных фермеров и садоводов в городе предусмотрены бесплатные торговые места на рынках. Так, на Октябрьском рынке работает 14 бесплатных мест, на Центральном — 80, а на Ленинском рынке — 90 льготных мест для торговли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX