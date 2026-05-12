В Новосибирске усилят борьбу с незаконной уличной торговлей

В Новосибирске планируют усилить работу по пресечению незаконной уличной торговли. Такое поручение дал мэр города Максим Кудрявцев.
По словам главы города, с наступлением тёплого сезона увеличивается число нарушений правил торговли. Жители жалуются на стихийные точки продажи, которые появляются прямо на тротуарах и вдоль дорог.
— Поступают сообщения, что машины паркуются прямо на тротуарах, а торговля ведется без документов. Лотки с овощами и фруктами мешают проходу людей и проезду автомобилей, — отметил мэр Максим Кудрявцев.
Подобные случаи фиксируют, в частности, на улице Учительской и в центре Новосибирска. Районным администрациям поручили активнее проводить рейды вместе с полицией и привлекать нарушителей к ответственности.
В мэрии напомнили, что для поддержки местных фермеров и садоводов в городе предусмотрены бесплатные торговые места на рынках. Так, на Октябрьском рынке работает 14 бесплатных мест, на Центральном — 80, а на Ленинском рынке — 90 льготных мест для торговли.
