В Новосибирске введут ограничения дорожного движения в связи с ремонтом теплосетей

Подрядчик обещает справиться быстро и вернуть привычную схему движения. Фото: Пресс-служба СГК-Новосибирск

Как сообщили в АО «СГК-Новосибирск», в 2026 году в Новосибирске продолжат менять старые теплосети. Работы затронут 32 участка, общая длина новых труб - больше 12 километров. Часть работ развернется на девяти оживленных магистралях: улицах Плановой, Связистов, Блюхера, проспекте Димитрова и других.

Выезд с Северного проезда на Советское шоссе закроют

С 25 мая здесь начнется перекладка 603 метров тепломагистрали, поэтому выезд с Северного проезда на Советское шоссе полностью закроют. Водителям советуют заранее продумывать маршрут, но подрядчик обещает справиться быстро и вернуть привычную схему движения.

На проспекте Димитрова вместо шести полос будет три и встречка

Самые масштабные работы пройдут здесь в два этапа.

• С 10 мая закрыты три полосы из шести на первом участке (166 метров, труба 1991 года). Чтобы машины вообще могли ехать, демонтирован бетонный разделитель и обеспечен встречный поток.

• С 22 мая эстафету примет второй участок - прямо на перекрестке с Вокзальной магистралью. Там те же три полосы и встречное движение, но с одной оговоркой: сам перекресток будут закрывать по частям (сначала север, потом юг).

Перекресток улиц Связистов и Титова отремонтируют в три этапа

С 12 мая здесь началось техническое перевооружение 808 метров теплосети. Чтобы не перекрывать все и сразу, работы проведут в три этапа:

• 1-й этап - северная половина перекрестка;

• 2-й этап - южная половина перекрестка, с временной остановкой трамвая;

• 3-й этап - оставшийся участок теплотрассы по улице Связистов.

Проезд по улице Титова не будет перекрываться полностью ни на одном из этапов. Трамваи встанут ненадолго - только на втором этапе, после чего рельсы сразу начнут восстанавливать.

Схема сужения дорог. Фото: Пресс-служба СГК-Новосибирск

Сужение по улицам Плановой и Фабричной

С 5 мая на улице Плановой ограничено движение только по одной из шести полос - на отрезке между домами № 75/2 и 75/3. Проезжую часть сузили на 5 метров, для пешеходов сделали коридоры к магазинам.

С 25 мая на улице Фабричной тоже займут одну полосу из шести. Но есть нюанс: временно закроют выезд на кольцевую развязку со стороны дома № 16. Это единственное неудобное место, но его обещают сделать максимально быстро.

Улицы Д. Шамшурина, Римского-Корсакова и Блюхера

С 11 мая на улице Д. Шамшурина меняют 156 метров теплосети (труба 1969 года). Проезд остается открытым, просто оборудованы пешеходные коридоры.

С 6 июля на улице Римского-Корсакова переложат 64 метра теплосети с увеличением диаметра с 300 до 400 миллиметров. Работы - частично на перекрестке улиц Ватутина и Пархоменко, но улица Ватутина будет свободна.

С 15 мая на улице Космической заменят 827 метров теплосети (труба 1961 года). Для машин почти ничего не изменится - закроют только небольшой участок около дома № 29 по проспекту К. Маркса. А вот трамваи на улице Блюхера временно встанут. Подрядчик обещает выполнить эту часть в кратчайшие сроки и сразу взяться за восстановление путей.

Когда все работы закончатся, подрядчики приведут улицы в порядок: восстановят нарушенное благоустройство - асфальт, тротуары и газоны, вернув улицам прежний вид.